Улицы Ишимбая разворотили через год после ремонта чтобы поменять бордюры

В региональных новостях на сайте Общественного народного фронта появилось не самое приятное известие из Башкирии. Фотографии распотрошенного прошлогоднего асфальта на улице Губкина жители продемонстрировали местной администрации. Интересовались они следующим вопросом — почему ремонт производился в обратном порядке.
Заменили асфальт на улице по данным горожан в прошлом году, а этой весной было решено менять бордюры, которые итак вполне устраивали жителей. Но старые бордюры из земли извлекли, повредив при этом относительно новое дорожное покрытие.
Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Республике Башкортостан Виталий Брыкин удивился не меньше горожан и сообщил, что надеется получить разъяснения «ремонта наоборот» от администрации района.