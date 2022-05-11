Улицы Ишимбая разворотили через год после ремонта чтобы поменять бордюры

Улицы Ишимбая разворотили через год после ремонта чтобы поменять бордюры
Улицы Ишимбая разворотили через год после ремонта чтобы поменять бордюры
Вчера, 18:06ОбществоИрина ДеревянчукФото: https://onf.ru/
В центре Ишимбая жители возмутились развороченным свежим асфальтом на центральной улице города, а недовольство поддержали на сайте ОНФ Башкирии 11 мая.

В региональных новостях на сайте Общественного народного фронта появилось не самое приятное известие из Башкирии. Фотографии распотрошенного прошлогоднего асфальта на улице Губкина жители продемонстрировали местной администрации. Интересовались они следующим вопросом — почему ремонт производился в обратном порядке.

Фото:https://onf.ru/

Заменили асфальт на улице по данным горожан в прошлом году, а этой весной было решено менять бордюры, которые итак вполне устраивали жителей. Но старые бордюры из земли извлекли, повредив при этом относительно новое дорожное покрытие.

Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Республике Башкортостан Виталий Брыкин удивился не меньше горожан и сообщил, что надеется получить разъяснения «ремонта наоборот» от администрации района.

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