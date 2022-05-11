Грядет новая волна:власти Башкирии сделали важное заявление по вакцинации от COVID-19

Грядет новая волна:власти Башкирии сделали важное заявление по вакцинации от COVID-19
Грядет новая волна:власти Башкирии сделали важное заявление по вакцинации от COVID-19
Вчера, 10:27ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Азат Рахматуллин сослался на данные федерального минздрава о высокой заболеваемости за рубежом, озвучил данные он на оперативке в правительстве Башкирии 11 мая.

На оперативке в правительстве Башкирии исполняющий обязанности министра здравоохранения региона отчитался о хороших показателях по коронавирусу в Башкирии, но уточнил, что ситуация вполне может измениться.

По информации минздрава РФ вероятность следующей волны высокая. В Германии за 28 дней заболевших (новых случаев) 3,2 млн, во Франции 2,5 млн, Южная Корея 2,8 млн. Смертность от коронавируса очень высокая в США, Великобритании, Германии и в Китае.Азат Рахматуллин

В связи с вышеизложенным Рахматуллин попросил глав муниципальных районов содействовать в проведении ревакцинации граждан от коронавирусной инфекции. После его выступления вплотную заняться ревакцинацией населения поручил заняться Хабиров.

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