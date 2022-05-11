Матерившийся на защитников Куштау чиновник Башкирии уехал работать в ДНР

Матерившийся на защитников Куштау чиновник Башкирии уехал работать в ДНР
Матерившийся на защитников Куштау чиновник Башкирии уехал работать в ДНР
Вчера, 16:21ПолитикаНаталья БалыковаФото: vk.com/af.abdrahmanov
Информацию об этом Mkset подтвердили два осведомленных источника.

По данным собеседников издания, в начале мая Абдрахманов отправился в длительную командировку в ДНР. Работать там он будет как минимум несколько месяцев. В пресс-службе главы Башкирии эту информацию никак не комментируют. В пресс-службе правительства Башкирии редакцию попросили направить официальный запрос.

Позже руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин сообщил, что по поручению Хабирова в ДНР и ЛНР направили «большую команду врачей и медицинских работников, коммунальных и дорожных специалистов. Перед всеми ними стоит задача помочь восстановить инфраструктуру Донбасса».

Азамат Абдрахманов руководил аппаратом правительства с ноября 2021 года. На эту должность он перешел с поста главы Ишимбайского района.

Азамат Адрахманов известен по событиям у горы Куштау летом 2020 года. Тогда в соцсетях разошлась видеозапись, на которой глава района участвует в разгоне протестующих против разработки горы Башкирской содовой компанией. Сам Азамат Абдрахманов заявлял, что это был похожий на него человек. После этого жители района потребовали отставки Абдрахманова. В сентябре 10 сентября местный совет депутатов вынес районному главе замечание за ошибку, после чего Азамат Абдрахманов извинился за свое поведение.

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