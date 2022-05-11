Власти ищут желающих возродить производство катеров в Башкирии за 38,4 млн рублей

Власти региона планируют создать на территории республики предприятие по судостроению. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Предварительная стоимость проекта оценивается в примерно 38,4 млн рублей. На данный момент проводится поиск инвесторов, заинтересованных в судопроизводстве на территории Башкирии.
Отмечается, что запуск проекта по производству алюминиевых катеров и других малогабаритных судов позволит создать 28 рабочих мест. Также проект судопроизводства предусматривает собой 365-дневное техобслуживание, а также тестирование судов на южном берегу Кармановского водохранилища.
Напомним, ранее стало известно, что круизный рейс на теплоходе «Александр Пушкин», который пришвартовался у уфимской набережной несколькими днями ранее, оказался «экспериментальным». Примечательно, что это первый раз, когда в столице республики остановилось четырёхпалубное судно.
Также ранее Mkset рассказывал об истории судоходства в республике. О возникновении в Башкирии первого речного судоходства в середине 19 века, а также о планах властей по развитию круизного туризма в 2022 году, можно прочитать здесь.