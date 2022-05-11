Роспотребнадзор Башкирии прокомментировал отмену масочного режима

Роспотребнадзор Башкирии прокомментировал отмену масочного режима
Роспотребнадзор Башкирии прокомментировал отмену масочного режима
Вчера, 12:23ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Жительница Башкирии возмутилась тем, что в Башкирии до сих пор не отменили масочный режим. На негодование женщины ответили в Роспотребнадзоре Башкирии.

В социальных сетях Радия Хабирова жительница региона выразила возмущение тем, что в регионе до сих пор не отменили масочный режим, ведь в Москве ограничения уже сняли.

- В Москве месяц уже люди дышат полной грудью! Смотрим ваши замечательные фото и видео отчёты, никого не наблюдаем в масках, почему? А нам, работающим в общественных местах нужно работать в масках? Рассмотрите этот вопрос на вашем оперативном совещании, пожалуйста! Пощадите нас уже, пожалуйста! пишет Альфия А.

Так, на негодования женщины ответили в Роспотребнадзоре Башкирии. В ведомстве пояснили, что заболеваемость коронавирусной инфекций — снижается, но уровень заболеваемости до сих пор остается высоким, продолжают поступать и пациенты с тяжелой формой заболевания.

Также было отмечено, что коллективный иммунитет не был достигнут планируемого уровня и многим жителям региона требуется ревакцинация.

- Вакцинация населения растянулась на длительный период времени и многим требуется ревакцинация, так как защитные силы организма снижены. Поэтому масочный режим сохраняется», заявили в Роспотребнадзоре РБ.

Отметим, что сегодня, 11 мая, на оперативном совещании в ЦУРе, Радий Хабиров поручил и. о. министра здравоохранения Башкирии заняться вопросом ревакцинации, так как за рубежом фиксируется рост заболеваемости. Кроме того, Радий Хабиров выразил опасения, что в регион может вернуться штамм «Дельта».

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