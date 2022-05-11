Хабиров спустя два года снова устроил разнос регоператору по вывозу мусора в Башкирии

«Расторгаться так расторгаться. Но если мы в этот процесс вступаем, надо быть готовыми, что они совсем все [выполнение обязанностей] бросят. Главы муниципалитетов пусть [на этот период] подключат свои муниципальные предприятия», — предупредил Хабиров.