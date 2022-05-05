Жители Башкирии показали, как их города и сёла утонули в мусоре в майские праздники

Накануне руководитель республики опубликовал селфи с супругой на фоне природы. В подписи к фотографии говорится, что «это наша природа, невероятно красивая и богатая всеми красками жизни! Pavlovka forever!». В ответ на это сообщение жители республики рассказали о «красивых пейзажах», которые наблюдают из своих окон.
Уфимец Эдуард Воздвиженский показал, как «сохраняют природу» в поселках Кировского района Мечта, Атаевка, Локотки. Там, отметил он, на площадке для сбора мусора нет ограждения и навеса, контейнеры установлены с нарушением законодательства.
Аналогичные проблемы в Иглинском районе. Жительница деревни Калининский Татьяна Галанова сообщила, что контейнеры опустошают только раз в неделю. «Почему вывоз не каждый день, как положено по СанПиН, а раз в неделю, почему площадка без освещения и не забетонирована?», - спрашивает она.
«Ох, Радий Фаритович, какие у Вас красивые пейзажи, а у нас из окна, в центре города, на пересечении Айской и Бакалинской, свалка из мусора и отработанных покрышек уже который год лежит, и ни до кого не можем достучаться, чтоб порядок навели. Так жаль, весна, красота, а под окнами свалка», - написала Оксана Панина.
Особенно хороша природа в Нефтекамске, пишет Виктория Макова. «Мусор не вывозят неделями, город превратился в самую настоящую свалку. И это только во дворах, а что творится в частном секторе. Там самая настоящая антисанитария», - пишет она. По словам местной жительницы, оператор по обращению с коммунальными отходами не вывозит мусор, в результате весь частный сектор утопает в нем.
На оператора по обращению с ТБО жалуются также жители Абзелиловского района. В селе Аскарово мусорные контейнеры переполнены, сообщил местный житель.
По словам Ангелины Суфияновой, не вовремя вывозят мусор в деревнях Татышлинского района Бигинеево, Нижний Балтач, Ивановка, Таныповка и Кызыл-Яр. «По полмесяца, по месяцу не вывозится мусор. Бездомные собаки рвут завязанные мешки с мусором, и он от ветра разлетается повсюду, на проезжую часть дороги, бывает и такое, что этот мусор долетает и до дворов жилых домов. Почему-то за несвоевременную оплату услуги УК бьют по карману, начисляя пени, а вот интересно их самих бьют по карману за несвоевременное оказание услуги?», - спрашивает она.
«Вот правильно, покажите всю красоту нашей природы, которую загадили! Я тоже покажу! Курорт Абзаково, вся пыль на курорт, дышите, люди! И это не туман!!! А пыль с щебеночного карьера! Полюбуйтесь, уважаемый Радий Фаритович! А то до вас не доходят наши обращения!», - написал Эдуард Гильманов.
Никита Леонов из Салавата пожаловался на затоптанные газоны и разрушенные тротуары и бордюры в центре города. «Дайте, пожалуйста, задание Миронову (мэру города – Mkset) навести порядок, сам он это почему-то не видит», - попросил горожанин.
Жители уфимского Инорса просят привести в порядок сквер. Горка там сломана, а на площадке отсутствует мягкое покрытие, в итоге дети получают травмы.
Евгений Каштанов попросил главу региона посетить Бакалинский район, чтобы там тоже стало красиво и хорошо.