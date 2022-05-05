Жители Башкирии показали, как их города и сёла утонули в мусоре в майские праздники

По словам Ангелины Суфияновой, не вовремя вывозят мусор в деревнях Татышлинского района Бигинеево, Нижний Балтач, Ивановка, Таныповка и Кызыл-Яр. «По полмесяца, по месяцу не вывозится мусор. Бездомные собаки рвут завязанные мешки с мусором, и он от ветра разлетается повсюду, на проезжую часть дороги, бывает и такое, что этот мусор долетает и до дворов жилых домов. Почему-то за несвоевременную оплату услуги УК бьют по карману, начисляя пени, а вот интересно их самих бьют по карману за несвоевременное оказание услуги?», - спрашивает она.