Прокуратура обнародовала подробности массового ДТП с пятью жертвами в Башкирии

Пресс-служба прокуратура Башкирии рассказала подробности массового ДТП, которое произошло сегодня утром на трассе Уфа-Янаул. Ранее Mkset сообщал о том, что в происшествии погибли пять человек, в прокуратуре печальные данные дополнили тем, что среди погибших был ребенок.