Прокуратура обнародовала подробности массового ДТП с пятью жертвами в Башкирии

Пресс-служба прокуратура Башкирии рассказала подробности массового ДТП, которое произошло сегодня утром на трассе Уфа-Янаул. Ранее Mkset сообщал о том, что в происшествии погибли пять человек, в прокуратуре печальные данные дополнили тем, что среди погибших был ребенок.
Также уже есть информация о том, что «Шкода» выехала на встречную полосу движения, где и произошло столкновение с «Рено». «Рено» после столкновения опрокинулся и загорелся.
На месте работают правоохранители, эксперты-криминалисты и спецотдел по расследованию ДТП, также на место происшествия выехал и прокурор района Дамир Ишмуратов, он будет координировать работу правоохранителей на месте. Проверку же правоохранителей дополнительно будет контролировать и прокуратура.