В минздраве Башкирии рассказали о том, как сохранить здоровье на дачном участке

В минздраве назвали несколько правил, которые помогут сохранить здоровье в дачный сезон. Как отметили в ведомстве, стоит забыть о «позе огородника», так как она не только не является физиологичной, но и может быть крайне травмоопасной. После длительного пребывания в позе огородника увеличивается шанс развития инсульта. Перед дачным сезоном также необходимо подготовить мышечную систему и позаботиться о своей физической активности незадолго до работ на участке.