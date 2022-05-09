Минздрав Башкирии озвучил пять способов избавиться от бессонницы

Минздрав Башкирии озвучил пять способов избавиться от бессонницы
Минздрав Башкирии озвучил пять способов избавиться от бессонницы
Вчера, 10:42ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
В ведомстве рассказали, что помимо лекарственных препаратов есть и другие действенные методы борьбы с бессонницей.

В минздраве рассказали о нарушении сна, которое называется инсомнией — при таком расстройстве наблюдается прерывистый сон вместе с ранним пробуждением. Зачастую нарушение возникает при нервном напряжении или в случае сменного графика на работе. Также это может быть связано со сменой часового пояса или неблагоприятной обстановке, в которой человек собирается уснуть.

Первый способ избавиться об бессонницы — сменить обстановку на короткий промежуток времени. Например, сходить на кухню и приготовить травяной чай. Также специалисты советуют прогулки на свежем воздухе, горячую ванну незадолго до сна и медитацию.

Еще один вариант — принимать специальные препараты, которые обладают успокаивающим действием и помогают уснуть. Как отметили в ведомстве, что перед употреблением лекарственных средств необходима консультация с врачом.

Ранее минздрав Башкирии предупредил об опасно смертельной болезни, которой можно заразиться с приходом весны. В ведомстве посоветовали аккуратно убирать дачные участки, чтобы не заразиться геморрагической лихорадкой.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы