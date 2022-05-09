Минздрав Башкирии озвучил пять способов избавиться от бессонницы

В ведомстве рассказали, что помимо лекарственных препаратов есть и другие действенные методы борьбы с бессонницей.

В минздраве рассказали о нарушении сна, которое называется инсомнией — при таком расстройстве наблюдается прерывистый сон вместе с ранним пробуждением. Зачастую нарушение возникает при нервном напряжении или в случае сменного графика на работе. Также это может быть связано со сменой часового пояса или неблагоприятной обстановке, в которой человек собирается уснуть. Первый способ избавиться об бессонницы — сменить обстановку на короткий промежуток времени. Например, сходить на кухню и приготовить травяной чай. Также специалисты советуют прогулки на свежем воздухе, горячую ванну незадолго до сна и медитацию. Еще один вариант — принимать специальные препараты, которые обладают успокаивающим действием и помогают уснуть. Как отметили в ведомстве, что перед употреблением лекарственных средств необходима консультация с врачом. Ранее минздрав Башкирии предупредил об опасно смертельной болезни, которой можно заразиться с приходом весны. В ведомстве посоветовали аккуратно убирать дачные участки, чтобы не заразиться геморрагической лихорадкой.

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