Названо место проведения Последнего звонка-2022 в Уфе

Праздник окончания школьной поры Последний звонок традиционно состоится в Уфе 25 мая, однако в этом году пройдет он на новой площадке — нижней площадке Конгресс-холла «Торатау». Там собственно и прозвенит последний звонок, на котором пока еще школьники и в скором времени выпускники станцуют вальс, а также проведут танцевальный флешмоб. Также в пресс-службе мэрии сообщили, что на мероприятии состоится выступление сводного хора учителей, прозвучат напутствия и пожелания от родителей и творческие номера от самих школьников.