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Названо место проведения Последнего звонка-2022 в Уфе

5 мая 11:56
Фото: 1MI
Дату и место мероприятия и собственно подготовку к нему обсудили на совещании в администрации Уфы сегодня, 5 мая.

Праздник окончания школьной поры Последний звонок традиционно состоится в Уфе 25 мая, однако в этом году пройдет он на новой площадке — нижней площадке Конгресс-холла «Торатау». Там собственно и прозвенит последний звонок, на котором пока еще школьники и в скором времени выпускники станцуют вальс, а также проведут танцевальный флешмоб. Также в пресс-службе мэрии сообщили, что на мероприятии состоится выступление сводного хора учителей, прозвучат напутствия и пожелания от родителей и творческие номера от самих школьников.

На совещании не обошлось без обсуждения организационных вопросов и вопросов безопасности, включая пожарную безопасность и безопасность антитеррористическую. Пожалуй к вопросам безопасности можно отнести и тот факт, что 25 мая в Башкирии нельзя будет разжиться алкоголем в розничных магазинах.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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