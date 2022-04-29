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В Башкирии обнаружили медведя-каннибала

29 апреля 06:25
Фото: 1MI
Медведь-каннибал съел своего сородича и еще несколько раз возвращался на место с обглоданными останками. Об этом сообщили сотрудники заповедника «Шульган-Таш».

В Башкирии на территории заповедника «Шульган-Таш» сотрудники обнаружили останки медведя, с которым расправился его же сородич. По словам работников, среди косолапых такое встречается крайне редко. Госинспекторы сняли жуткую находку на видео и рассказали, что буквально в 30-40 метрах от обглоданных останков расположена берлога того самого медведя-каннибала.

Рядом с растерзанным медведем было много следов его сородича, и, судя по всему, на это место он возвращался не один раз. Об этом за кадром на видео рассказал госинспектор Анис Дильмухаметов.

Ранее в национальном парке «Башкирия» из спячки вышел самый первый медведь. Его засняли туристы рядом с Юмагузинским водохранилищем.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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