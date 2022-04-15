Попавший на обложку глянца дворник Юра из Уфы заявил о переезде и смене профессии

Решению Юрия Ветлугина, более известного широкой публике как «Дворник Юра из Уфы», способствовали не самые приятные события. Так в конце января он устроился дворником рядом с домом, там ему обещали достойную зарплату, но вот официального трудоустраивать туда не стали. После тяжелого для работников ЖКХ снежного февраля вместо обещанных 40 тысяч он получил 25 тысяч, за конец января и весь февраль. Начальство сказало, что все дело в штрафах., а убирал Юрий 10-подъездный дом в Инорсе, то есть фронт работ у него был впечатляющий.