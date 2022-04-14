Мэр Мавлиев назвал проблемы Уфы, которые увидел по пути на работу на велосипеде

Напомним, в прошлом году журналисты Mkset 4 часа катались по городу с опытными велосипедистами. В ходе поездки велосипедисты наткнулись на отсутствие удобных спусков на дорогу, высокие бордюры, ямы и вырезанные куски асфальта. На одной из улиц и вовсе посередине велодорожки находился столб. Разметка, по словам опытных велосипедистов, на одной из самых длинных велодорожек Уфы на проспекте Октября не обновлялась несколько лет. Хочется надеяться, что позитивные заявления не превратятся в разметку, обновившуюся в конце велосезона.