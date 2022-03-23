Буцаев: Волонтеры-экологи провели уже более 100 мероприятий в 2022 году

Общероссийское общественное движение волонтеров-экологов «Делай!» ведет свою деятельность в рамках программы по развитию экологического добровольчества публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (ППК «РЭО»), и ее целью является развитие института добровольчества в России, пишет 360tv.ru.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев выразил надежду, что к экологическому просвещению в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) присоединится еще больше людей. По его словам, до конца 2022 года РЭО планирует объединить десять тысяч волонтеров из семидесяти регионов Российской Федерации.
Отмечается, что с самого начала этого года волонтеры активно вели просветительскую деятельность, организуя тематические уроки в школах Тульской области и Дагестана. А в Удмуртии одновременно с очными экоуроками и лекциями также проходят экологические онлайн-уроки, где юным россиянам в формате коротких видеолекций рассказывают об основах раздельного сбора ТКО и ответственном потреблении. Кроме того, в Омске волонтеры движения «Делай!» организовали для школьников экскурсию на пункт приема вторичного сырья, а в центре детского творчества на Ямале провели познавательную экологическую игру на тему переработки мусора.
Помимо организации экоуроков, волонтеры-экологи регулярно участвуют в акциях по сбору вторсырья для последующей переработки, помогают животным в приютах и помогают выживать пернатым в холодное время года, подкармливая птиц вместе со школьниками на территории национального парка «Таганай». А на юге России в настоящее время стартовал сезон субботников. В частности, в Севастополе прошла «Добрая неделя», во время которой проводились мероприятия по уборке городских территорий от мусора. Участники акции собрали свыше девяноста мешков с отходами, из которых шестнадцать — со стеклом — сразу отправили на переработку.
Кроме того, в ряде российских регионов состоялись общегородские и областные встречи экологов с официальными лицами. К примеру, в Екатеринбурге с руководителями экологов-добровольцев пообщался глава города Алексей Орлов. Также представители регионального отделения «Делай!» приняли участие в заседании итоговой коллегии министерства природных ресурсов Удмуртии.