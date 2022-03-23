Буцаев: Волонтеры-экологи провели уже более 100 мероприятий в 2022 году

Помимо организации экоуроков, волонтеры-экологи регулярно участвуют в акциях по сбору вторсырья для последующей переработки, помогают животным в приютах и помогают выживать пернатым в холодное время года, подкармливая птиц вместе со школьниками на территории национального парка «Таганай». А на юге России в настоящее время стартовал сезон субботников. В частности, в Севастополе прошла «Добрая неделя», во время которой проводились мероприятия по уборке городских территорий от мусора. Участники акции собрали свыше девяноста мешков с отходами, из которых шестнадцать — со стеклом — сразу отправили на переработку.