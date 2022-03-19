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Мусороперерабатывающий комплекс “Нева” открыли в Солнечногорске

19 марта 04:40
Фото: pixabay.com
Мусороперерабатывающий комплекс “Нева” мощностью 500 тысяч тонн в год запустили в подмосковном Солнечногорске. Российский экологический оператор (РЭО) инвестировал в проект группы «ЭкоЛайн» 1,6 миллиарда рублей в виде облигационного займа.

По информации, гендиректор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев заявил, что в прошлом году российское правительство одобрило введение такой меры поддержки, как облигационный заем. Он отметил, что организации удалось профинансировать 5 проектов в 3 регионах на общую сумму 6,167 миллиарда рублей, пишет ТАСС.

По его словам, на проект КПО “Нева” РЭО направил 1,6 миллиарда рублей в виде облигационного займа сроком на восемь лет со ставкой 3%. Буцаев добавил, что в Подмосковье доля направленных на обработку ТКО составляет 100%. Данного показателя удалось достигнуть с помощью возведения новых объектов обращения с отходами. Он напомнил, что в прошлом году в регионе ввели десять подобных объектов.

Символическую кнопку пуска нажали генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, председатель совета директоров группы «ЭкоЛайн» Евгений Михайлов и руководитель КПО «Нева» Александр Апухтин.

Строить комплекс начали в январе прошлого года. Отмечается, что оборудование комплекса «Нева» соответствует высоким международным стандартам. Автоматизация завода составляет 83%, это максимальный показатель в отрасли на сегодняшний день. Компания «Экомашгрупп» разрабатывала, производила и налаживала оборудование предприятия. 78% оборудования произведено в России.

На КПО «Нева» до 75% отходов будут утилизировать: выборка вторсырья на переработку — до 20%, компостирование органического отсева в техногрунт — до 30%. Выгружать ТКО, которые привозят мусоровозами, и подавать их на сортировочную ленту будут в закрытом контуре. Отходы сортируются на четырех линиях. В технологической цепочке — самое современное автоматическое оборудование: барабанные, баллистические, магнитные и вихретоковые сепараторы для отбора немагнитных (цветных) металлов, оптические сканеры для выборки разных видов пластика и макулатуры.

В общей сложности в проект инвестировали 7,2 миллиарда рублей. На оборудование сортировочного комплекса и станции компостирования потратили 1,7 миллиарда рублей. Работниками предприятия станут 526 человек. Налоговые отчисления за первые десять лет работы составят 3,2 миллиарда рублей.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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