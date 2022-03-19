Мусороперерабатывающий комплекс “Нева” открыли в Солнечногорске

По его словам, на проект КПО “Нева” РЭО направил 1,6 миллиарда рублей в виде облигационного займа сроком на восемь лет со ставкой 3%. Буцаев добавил, что в Подмосковье доля направленных на обработку ТКО составляет 100%. Данного показателя удалось достигнуть с помощью возведения новых объектов обращения с отходами. Он напомнил, что в прошлом году в регионе ввели десять подобных объектов.