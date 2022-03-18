РЭО: Утилизаторы предоставляют фальшивую отчётность

По информации rbc.ru, в ходе проверок было выявлено наличие несуществующих фирм у самих утилизаторов. Ранее Росприроднадзор запросил данные у более чем 30 ассоциаций. В этот список также попали производители и импортеры алкоголя, рыбы, продуктов, шин и электроники. Однако не все представили сведения о компаниях - только семь из общего списка.
Ассоциация «Экошинсоюз» сообщила о том, что в прошлом году утилизировала отходы на мощностях 27 компаний, при этом ассоциация «РусПро» — у 21 утилизатора. Тем не менее наименования конкретных объектов утилизации, а также видов отходов, которые они принимают, и производственная мощность объектов указаны не были.
Представитель вице-премьера Виктории Абрамченко сообщила, что ассоциации не располагают информацией о реальной реализации ответственности бизнеса за утилизацию. Также она подчеркнула, что они не могут подтвердить наличие мощностей утилизации или же не представляют какие-либо данные о заключенных договорах с утилизаторами.
Гендиректор ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев заявил, что производители и утилизаторы достаточно часто представляют некорректную отчетность. В частности, заменяют одни отходы другими.
В связи с этим правительство страны поручило провести комплексную оценку всех утилизаторов в стране на соответствие нормам экологического законодательства, даже выходящим за пределы РОП. РЭО при этом поддержит данный процесс. Глава РЭО подчеркнул, что итоги этой проверки планируют представить в декабре этого года.
Буцаев заявил, что с учетом невысоких ставок экосбора, которые не покрывают фактические затраты утилизаторов, производители и импортеры пытаются сэкономить на его уплате. По его словам, занимаются они подобным при посредничестве ассоциаций, которые они создали для обеспечения выполнения нормативов утилизации, и посредством занижения цены услуг по утилизации в ходе конкурентных процедур.
Буцаев сказал, что нередко ассоциации берут 50% от товаропроизводителей за свои услуги, а после уменьшают полученные средства в два раза, доводя окончательную сумму до утилизаторов.