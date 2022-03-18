РЭО: Утилизаторы предоставляют фальшивую отчётность

По информации rbc.ru, в ходе проверок было выявлено наличие несуществующих фирм у самих утилизаторов. Ранее Росприроднадзор запросил данные у более чем 30 ассоциаций. В этот список также попали производители и импортеры алкоголя, рыбы, продуктов, шин и электроники. Однако не все представили сведения о компаниях - только семь из общего списка.