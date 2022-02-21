Юрист назвал методы и уловки телефонных мошенников

Специалист отметил, что в настоящее время преступники используют различные методы и средства, в том числе используя мессенджеры и аккаунты потенциальных потерпевших. Им направляют копии «документов», якобы подтверждающих полномочия злоумышленников. Об этом сообщает издание RT.