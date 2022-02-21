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Юрист назвал методы и уловки телефонных мошенников

21 февраля 16:59
Фото: pxhere.com
Заслуженный юрист России Иван Соловьев поделился методами работы телефонных мошенников.

Специалист отметил, что в настоящее время преступники используют различные методы и средства, в том числе используя мессенджеры и аккаунты потенциальных потерпевших. Им направляют копии «документов», якобы подтверждающих полномочия злоумышленников. Об этом сообщает издание RT.

«Это могут быть копии сертификатов, удостоверений сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры, приказов о назначении, постановлений о возбуждении уголовных дел, проведении документальных проверок и ревизий, свидетельств, иных правоустанавливающих документов», указал эксперт.

Юрист отметил, что на копиях документов могут находиться различные подписи, печати и фотографии вымышленных сотрудников.

«Но это фальшивки, изготовленные телефонными мошенниками. Поэтому принимать всерьез любые документы, присланные в мессенджер или аккаунт в соцсети, нельзя. Настоящие сотрудники все документы показывают лично, в основном в помещениях своих служб», — подвел итог специалист.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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