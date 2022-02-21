Юрист назвал методы и уловки телефонных мошенников

Специалист отметил, что в настоящее время преступники используют различные методы и средства, в том числе используя мессенджеры и аккаунты потенциальных потерпевших. Им направляют копии «документов», якобы подтверждающих полномочия злоумышленников. Об этом сообщает издание RT.
«Это могут быть копии сертификатов, удостоверений сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры, приказов о назначении, постановлений о возбуждении уголовных дел, проведении документальных проверок и ревизий, свидетельств, иных правоустанавливающих документов», указал эксперт.
Юрист отметил, что на копиях документов могут находиться различные подписи, печати и фотографии вымышленных сотрудников.
«Но это фальшивки, изготовленные телефонными мошенниками. Поэтому принимать всерьез любые документы, присланные в мессенджер или аккаунт в соцсети, нельзя. Настоящие сотрудники все документы показывают лично, в основном в помещениях своих служб», — подвел итог специалист.