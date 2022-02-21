Уфа названа одним из худших городов-миллионников в России по уборке снега

Уфа заняла 14-е из 16-ти мест в рейтинге качества уборки снега в этом году. Жители поставили за работу уфимских коммунальщиков жители 2,39 балла из пяти. По мнению уфимцев, снег в городе практически не убирался. Наряду с Уфой худшими признаны Волгоград (2,03 балла) и Санкт-Петербург (1,92 балла).
Отметим, что лучшим городом по уборке снега признан Красноярск, получивший чуть выше "тройки". Несмотря на то, что зимы здесь бесснежные, горожане пожаловались на большое количество реагентов на улицах. На втором месте рейтинга с минимальным оказалась Казань, жители дали родному городу 3,12 балла из пяти. Тройку лидеров рейтинга замкнул Омск с 2,99 балла.
Напомним, ранее власти Уфы обвинили COVID-19 в плохой уборке снега в городе, заявив, что в сфере ЖКХ коронавирусом заболели 270 работников. Ранее Mkset сообщал о том, что администрация города выделит 263 миллиона рублей на повышение заработных плат сотрудникам коммунальной сферы. При этом сообщалось, что с начала февраля заработная плата сотрудников будет доходить до 40-60 тысяч рублей в месяц при переработках.
Ранее мы рассказывали о том, как коммунальщики Уфы не справляются с уборкой снега. Жители города поделились фотографиями снежных каш со своих дворов. Мы писали подробно о том, в каких дворах невозможно пройти и проехать из-за вязкого снега.