Уфа названа одним из худших городов-миллионников в России по уборке снега

Напомним, ранее власти Уфы обвинили COVID-19 в плохой уборке снега в городе, заявив, что в сфере ЖКХ коронавирусом заболели 270 работников. Ранее Mkset сообщал о том, что администрация города выделит 263 миллиона рублей на повышение заработных плат сотрудникам коммунальной сферы. При этом сообщалось, что с начала февраля заработная плата сотрудников будет доходить до 40-60 тысяч рублей в месяц при переработках.