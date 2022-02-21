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Башкирская звезда Элвин Грей устроил горячие обсуждения в эфире у Андрея Малахова

21 февраля 07:03
Фото: elvin_grey_music Instagram
О том, что певец Радик Юльякшин побывал на главном субботнем шоу страны, которое уже 4 марта выйдет в эфир он рассказал у себя в Instagram 21 февраля.

Известный певец татарской и башкирской эстрады и советник главы Башкирии Радия Хабирова Радик Юльякшин, широко известный публике как Элвин Грей побывал на федеральном канале.

Как рассказал сам артист у себя в соцсетях он вместе с Эльбрусом Джанмирзоевым принял участие в неких «горячих обсуждениях» в эфире телепрограммы «Привет, Андрей!», ведет которую один из самых популярных телеведущих России Андрей Малахов.

Что именно обсуждали артисты с ведущим публика узнает уже из телевизора. В эфир программа выйдет в следующую субботу 4 марта, в 17:55.

Таким образом Элвин Грей врывается в медиапространство после плодотворного отпуска в Таиланде, откуда не так давно вернулся со своей супругой.

#Новости#Ирина Деревянчук#Культура
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