Башкирская звезда Элвин Грей устроил горячие обсуждения в эфире у Андрея Малахова

Как рассказал сам артист у себя в соцсетях он вместе с Эльбрусом Джанмирзоевым принял участие в неких «горячих обсуждениях» в эфире телепрограммы «Привет, Андрей!», ведет которую один из самых популярных телеведущих России Андрей Малахов.