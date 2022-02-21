Башкирская звезда Элвин Грей устроил горячие обсуждения в эфире у Андрея Малахова

Известный певец татарской и башкирской эстрады и советник главы Башкирии Радия Хабирова Радик Юльякшин, широко известный публике как Элвин Грей побывал на федеральном канале.
Как рассказал сам артист у себя в соцсетях он вместе с Эльбрусом Джанмирзоевым принял участие в неких «горячих обсуждениях» в эфире телепрограммы «Привет, Андрей!», ведет которую один из самых популярных телеведущих России Андрей Малахов.
Что именно обсуждали артисты с ведущим публика узнает уже из телевизора. В эфир программа выйдет в следующую субботу 4 марта, в 17:55.
Таким образом Элвин Грей врывается в медиапространство после плодотворного отпуска в Таиланде, откуда не так давно вернулся со своей супругой.