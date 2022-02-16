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Горсовет Уфы объявил дату приема документов от кандидатов на пост мэра

16 февраля 14:08
Фото: пресс-служба мэрии Уфы
Даты приема документов, требования к кандидатам и другую техническую информацию о конкурсе на замещение должности главы города сообщили в пресс-службе мэрии 16 февраля.

Решение о назначении конкурса, в ходе которого специальная комиссия и выберет будущего мэра Уфы было принято сегодня, 16 февраля в ходе 9-го заседания горсовета Уфы.

Комиссия, которая и выберет будущего мэра будет смешанной, трое её членов назначены главой Башкирии Радием Хабировым, троих остальных выбирал сам горсовет.

Документы желающие граждане Российской Федерации в возрасте от 25 лет и с высшим образованием могут подать с 18 по 25 февраля, после чего информация о кандидатах будет опубликована на сайте городского совета. На 4 марта запланировано заседание конкурсной комиссии по допуску кандидатов. Сам конкурс, то есть принятие решения состоятся 16 марта.

#Новости#Ирина Деревянчук#Политика
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