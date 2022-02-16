Горсовет Уфы объявил дату приема документов от кандидатов на пост мэра

Решение о назначении конкурса, в ходе которого специальная комиссия и выберет будущего мэра Уфы было принято сегодня, 16 февраля в ходе 9-го заседания горсовета Уфы.
Комиссия, которая и выберет будущего мэра будет смешанной, трое её членов назначены главой Башкирии Радием Хабировым, троих остальных выбирал сам горсовет.
Документы желающие граждане Российской Федерации в возрасте от 25 лет и с высшим образованием могут подать с 18 по 25 февраля, после чего информация о кандидатах будет опубликована на сайте городского совета. На 4 марта запланировано заседание конкурсной комиссии по допуску кандидатов. Сам конкурс, то есть принятие решения состоятся 16 марта.