Горсовет Уфы объявил дату приема документов от кандидатов на пост мэра

Документы желающие граждане Российской Федерации в возрасте от 25 лет и с высшим образованием могут подать с 18 по 25 февраля, после чего информация о кандидатах будет опубликована на сайте городского совета. На 4 марта запланировано заседание конкурсной комиссии по допуску кандидатов. Сам конкурс, то есть принятие решения состоятся 16 марта.