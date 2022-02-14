Глава Башкирии рассказал о развитии Уфы без Грекова на посту мэра

Радий Хабиров отметил два главных направления развития города; первое - это решить "застарелые раны" и проблемы Уфы, которых очень много накопилось. По его словам, на данный момент сложность заключается в том, что их уже накопилось слишком много. А с другой стороны, глава региона считает, что нужно смотреть в будущее. Он также отметил важность недавно утвержденного генплана Уфы, который, по его мнению, определяет дальнейшее развитие города.