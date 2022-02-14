Двое детей 8 и 10 лет пострадали при встречном столкновении на трассе в Башкирии

Не так давно, 2 февраля в Башкирии произошло ДТП в котором пострадали сразу трое несовершеннолетних, тогда столкнулся легковой автомобиль и машина неотложной помощи Бакалинской ЦРБ. Тогда при столкновении пострадали трое взрослых и трое детей, и расследованием его заинтересовался следственный комитет, который в вечер происшествия сообщил о том, что подал ходатайство о передаче материалов дела в ведомство.