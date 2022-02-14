Двое детей 8 и 10 лет пострадали при встречном столкновении на трассе в Башкирии

Столкновение «Hyundai Accent» с отечественной «Лада Гранта» произошло вчера, 13 февраля вечером, около 21 часа. На 237 километре дороги «Магнитогорск-Ира» иномарка столкнулась со встречным автомобилем «Лада Гранта». За рулем иномарки находился 24-летний мужчина из Уфы, отечественной легковушкой управлял 34-летний мужчина. При каких условиях произошло столкновение не уточняется.
В результате происшествия пострадали только пассажиры обоих автомашин. Двое маленьких пассажиров отечественной легковушки в возрасте 8 и 10 лет были травмированы, однако благодаря тому, что они ехали в специальных автомобильных удерживающих устройствах, тяжелых травм они все же избежали. Пострадала также и пассажирка Hyundai, женщина 24 лет. Водители обоих автомашин остались целы и невредимы.
Не так давно, 2 февраля в Башкирии произошло ДТП в котором пострадали сразу трое несовершеннолетних, тогда столкнулся легковой автомобиль и машина неотложной помощи Бакалинской ЦРБ. Тогда при столкновении пострадали трое взрослых и трое детей, и расследованием его заинтересовался следственный комитет, который в вечер происшествия сообщил о том, что подал ходатайство о передаче материалов дела в ведомство.