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Два подростка с пулевыми ранениями попали в больницу в Бурятии

14 февраля 08:01
Фото: pixabay.com
В Бурятии 14 февраля в результате стрельбы были ранены два подростка. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает iz.ru, ночью в Петропавловскую больницу попали два мальчика 14 и 16 лет с ранениями нижних конечностей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемый 29-летний отчим подростков задержан.

По версии следствия, мужчина приревновал мать пострадавших детей и в состоянии алкогольного опьянения устроил скандал. Мальчики заступились за мать, в результате чего злоумышленник ранил их в ноги дробью из ружья.

Отмечается, что состояние пострадавших стабилизировано.

#Новости#Юлия Кононенко#Происшествия
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