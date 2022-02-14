Два подростка с пулевыми ранениями попали в больницу в Бурятии

Как сообщает iz.ru, ночью в Петропавловскую больницу попали два мальчика 14 и 16 лет с ранениями нижних конечностей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемый 29-летний отчим подростков задержан.