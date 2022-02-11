Школьный автобус попал в ДТП с «легковушкой» в Башкирии

Известно, что столкновение ПАЗа произошло с машиной ВАЗ-2114, за рулем которой находилась девушка двадцати двух лет, которая проживает в Чишминском районе. Сообщается, за рулем автобуса находился мужчина сорока семи лет. Оба автомобиля получили небольшие механические повреждения. Салон автобуса во время случившегося ДТП был пустым.