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Школьный автобус попал в ДТП с «легковушкой» в Башкирии

11 февраля 07:30
Фото: ГИБДД по РБ
Автобус столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.

В Башкирии в Кармаскалинском районе примерно в девять часов утра произошла авария с участием легкового автомобиля и школьного автобуса.

Известно, что столкновение ПАЗа произошло с машиной ВАЗ-2114, за рулем которой находилась девушка двадцати двух лет, которая проживает в Чишминском районе. Сообщается, за рулем автобуса находился мужчина сорока семи лет. Оба автомобиля получили небольшие механические повреждения. Салон автобуса во время случившегося ДТП был пустым.

Фото: ГИБДД РБ

На данный момент начато разбирательство, правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Уфе пассажирский автобус сбил 33-летнюю жительницу. Женщину госпитализировали с различными травмами, а в самом салоне автобуса обошлось без пострадавших. Какие именно травмы получила местная жительница — остается неизвестным.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
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