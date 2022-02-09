Автобус «Башавтотранса» на остановке в уфимской Черниковке сбил 33-летнюю женщину

ДТП на остановке «75 школа» в уфимской Черниковке произошло ранним утром сегодняшнего дня, 9 февраля. Автобус государственного перевозчика Башавтотранс, следовавший по маршруту № 69 «ДК УМПО-микрорайон Белореченский» в момент посадки каким-то загадочным образом допустил наезд на 33-летнюю женщину. Была ли она пассажиром данного автобуса не уточняется.
После произошедшего женщину пришлось госпитализировать. Какие именно травмы она получила в ДТП в ведомстве не уточнили. Зато сообщили о том, что никто из пассажиров данного автобуса, коих насчитывалось 15 человек, не пострадал.
По факту ДТП с пострадавшей в ГИБДД начали разбирательство.