Автобус «Башавтотранса» на остановке в уфимской Черниковке сбил 33-летнюю женщину

Автобус «Башавтотранса» на остановке в уфимской Черниковке сбил 33-летнюю женщину
Автобус «Башавтотранса» на остановке в уфимской Черниковке сбил 33-летнюю женщину
Сегодня, 12:59ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: ГИБДД по Башкирии
Ранним утром 9 февраля автобус по маршруту № 69 наехал на женщину, её госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГИБДД Башкирии.

ДТП на остановке «75 школа» в уфимской Черниковке произошло ранним утром сегодняшнего дня, 9 февраля. Автобус государственного перевозчика Башавтотранс, следовавший по маршруту № 69 «ДК УМПО-микрорайон Белореченский» в момент посадки каким-то загадочным образом допустил наезд на 33-летнюю женщину. Была ли она пассажиром данного автобуса не уточняется.

После произошедшего женщину пришлось госпитализировать. Какие именно травмы она получила в ДТП в ведомстве не уточнили. Зато сообщили о том, что никто из пассажиров данного автобуса, коих насчитывалось 15 человек, не пострадал.

По факту ДТП с пострадавшей в ГИБДД начали разбирательство.

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