Прокуратура вынесла представление главврачу Ишимбайской ЦРБ за увольнение медиков

Напомним, что на данный момент в Ишимбайский суд уже поступили иски от трех незаконно уволенных фельдшеров. Они требуют компенсации морального вреда и восстановления на рабочих местах, что вполне обосновано. Как считают сами сотрудники скорой помощи, их уволили за то, что они состояли в профсоюзе "Действие" и активно отстаивали свое право на достойную оплату труда и нормальные условия.