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Прокуратура вынесла представление главврачу Ишимбайской ЦРБ за увольнение медиков

10 февраля 12:42
Фото: 1MI
По данным прокуратуры, Шапочкин не только незаконно уволил троих сотрудников скорой помощи, но и допустил к работе неукомплектованные бригады скорой помощи. Кроме того, сотрудникам не были предоставлены средства индивидуальной защиты. Об этом сообщили в ведомстве.

Прокуратура Башкирии внесла представление главврачу Ишимбайской ЦРБ Шапочкину из-за нарушения трудовых прав сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проверки выяснилось, что фельдшеры скорой помощи выезжают к пациентам неукомплектованной бригадой, сотрудников не обеспечивают в надлежащей форме средствами индивидуальной защиты. Также медиков привлекают к сверхурочной работе без письменного согласия и лишают их положенных выплат. Помимо всего прочего, Шапочкин уволил троих сотрудников скорой помощи незаконным образом, что подтвердила трудовая инспекция.

Напомним, что на данный момент в Ишимбайский суд уже поступили иски от трех незаконно уволенных фельдшеров. Они требуют компенсации морального вреда и восстановления на рабочих местах, что вполне обосновано. Как считают сами сотрудники скорой помощи, их уволили за то, что они состояли в профсоюзе "Действие" и активно отстаивали свое право на достойную оплату труда и нормальные условия.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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