В уфимской пятиэтажке по улице Братьев Кадомцевых произошел пожар с погибшим

На вызов оперативно выехали пожарные и другие компетентные службы. На месте пожарные обнаружили горящей двухкомнатную квартиру на третьем этаже пятиэтажного дома. огонь повредил домашнюю утварь на площади четыре квадратных метра, но к сожалению на этом не ограничился. В ходе борьбы с огнем пожарные обнаружили тело погибшего. Им оказался мужчина 1974 года рождения.