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В Башкирии коронавирусом больны 10 496 школьников

7 февраля 07:56
Фото: 1MI
О ситуации с заболеваемостью коронавирусом и ОРВИ в образовательных учреждениях Башкирии рассказал министр образования Айбулат Хажин на оперативке в правительстве региона 7 февраля.

На оперативке в правительстве Башкирии министр образования республики Айбулат Хажин сообщил, что в Башкирии COVID-19 болеют более 10 496 школьников, что составляет 2,1% от общего количества учеников в регионе.

Как уже сказали коллеги, количество школ было достаточно большое на прошлой неделе, 40 школ ушло на карантин именно по коронавирусу, 219 школ которые находились на карантине по ОРВИ сегодня заканчивают 7-дневный режим, школы начинают у нас постепенно возвращаться к очному формату обучения. Поэтому надеюсь динамика на этой неделе у нас уже пойдет положительная по сокращению количества школ и классов находящихся на карантине.Айбулат Хажин

Выслушав министра Хажина Радий Хабиров коротко резюмировал – действуем как договорились.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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