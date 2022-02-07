В Башкирии коронавирусом больны 10 496 школьников

Как уже сказали коллеги, количество школ было достаточно большое на прошлой неделе, 40 школ ушло на карантин именно по коронавирусу, 219 школ которые находились на карантине по ОРВИ сегодня заканчивают 7-дневный режим, школы начинают у нас постепенно возвращаться к очному формату обучения. Поэтому надеюсь динамика на этой неделе у нас уже пойдет положительная по сокращению количества школ и классов находящихся на карантине.Айбулат Хажин