mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

За один день в Уфе из-за схода снега пострадали пять машин и один человек

4 февраля 07:08
Фото: 1MI
От схода снега с крыш в Уфе пострадали четыре иномарки, одна отечественная машина и молодой человек, сообщили в УГЗ Уфы.

Менее чем за один день, с вечера 3 февраля до 11 часов сегодняшнего дня, 4 февраля в Уфе произошло сразу несколько эпизодов схода снега с крыш. К счастью все они обошлись без трагедий, от схода снега никто не погиб.

Однако один молодой человек 1996 года рождения также пострадал из-за схода снега на улице Карла Маркса, однако пострадал он незначительно, ему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.

Что касается пострадавших автомобилей, четыре иномарки и один отечественный автомобиль получили механические повреждения.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48