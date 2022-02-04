Январь холоднее декабря? Уфимцы ужаснулись счетам за отопление за месяц 2022 года

Хотя недоумение граждан носит регулярный характер и вряд ли кого-то удивит, то сама ситуация с солидными суммами за отопление является весьма удивительной в контексте того, что в конца января в мэрии отчитались о том, что уфимцы с начала отопительного сезона сэкономили 353 миллиона рублей. такое заявление было озвучено буквально за неделю до получения квитанций, 22 января. Напомним, что именно рассказали тогда в мэрии о небывалой экономии уфимцев на отоплении.