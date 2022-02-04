Родителям школьников Башкирии помогут следить за тем, что их дети делают в интернете

Речь идет о пилотной версии программы контроля интернет-контроля, которая уже прошла пробный период в одной из школ Уфы. данное программное обеспечение должно быть установлено на смартфон или другой гаджет как родителя, так и ребенка. Программа позволит родителям видеть какие сайты или же социальные сети посещает ребенок, на какие сообщества в соцсетях он подписан, а также увидеть какой контент скачивает их чадо.