При столкновении на трассе в Башкирии пострадали двое взрослых и трехмесячный малыш

Данных о том, кто находился за рулем автомобилей в ведомстве не предоставили, однако сообщили, что ДТП не обошлось без жертв. В пресс-службе ГИБДД по Башкирии сообщили что с места аварии были госпитализированы трое, включая ребенка в возрасте 3-месяцев. Какого характера травмы они получили не уточняется.