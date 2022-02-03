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При столкновении на трассе в Башкирии пострадали двое взрослых и трехмесячный малыш

3 февраля 16:13
Фото: ГИБДД по Башкирии
Столкновение двух машин в Стерлитамакском районе Башкирии произошло на 116 километре дороги Уфа-Оренбург 3 февраля, сообщили в ГИБДД.

Вечером 3 февраля на участке дороги Уфа -Оренбург с Стерлитамакском районе Башкирии произошло столкновение двух легковых автомобилей. По информации предоставленной пресс-службой ГИБДД столкновение произошло между иномаркой Volkswagen Jetta и отечественная Лада Калина.

Данных о том, кто находился за рулем автомобилей в ведомстве не предоставили, однако сообщили, что ДТП не обошлось без жертв. В пресс-службе ГИБДД по Башкирии сообщили что с места аварии были госпитализированы трое, включая ребенка в возрасте 3-месяцев. Какого характера травмы они получили не уточняется.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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