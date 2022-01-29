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В Уфе 19-летняя жительница протаранила столб и перевернула автомобиль

29 января 05:59
Фото: соцсети
В результате ДТП пострадало два человека. Известно, что девушка за рулем не имела водительских прав.

28 января около двенадцати часов ночи на проспекте Салавата Юлаева 19-летняя девушка устроила ДТП, в результате которого пострадало два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Уфе.

Известно, что молодая девушка за рулем машины марки "Ford Focus" сначала наехала на электроопору, а затем машина опрокинулась на бок. В результате две молодые пассажирки 18 и 19-ти лет были доставлены в больницу с различными травмами. После оказания медицинской помощи их отпустили.

Девушка за рулем не имела водительских прав, она была привлечена к административной ответственности.

Ранее в Башкирии произошло ДТП, в результате которого погиб 70-летний мужчина. Известно, что авария произошла трассе Уфа-Оренбург.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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