В Башкирии в ДТП погиб 70-летний мужчина

В Башкирии на трассе Уфа-Оренбург погиб 70-летний мужчина в результате аварии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РБ.
Известно, что мужчина, за рублем «Lada Priora» при выезде на главную дорогу совершил столкновение с «Kia Optima». Водитель отечественной машины скончался от полученных травм уже в больнице. В аварии пострадала 14-летняя девочка, являющаяся пассажиром Лады Приоры.
На данный момент выявляются обстоятельства произошедшего.
Ранее в Башкирии женщина выпала из автомобиля под управлением 70-летнего мужчины и погибла из-за полученных травм. Она скончалась еще до приезда скорой.