В Мечетлинском районе Башкирии ввели карантин по бешенству из-за укуса кошки

В Россельхознадзоре Башкирии сообщали подробности. Мужчину укусила соседская кошка, которая вела себя агрессивно, а после и вовсе скончалась. мужчина заподозрил неладное и обратился в ветеринарную станцию. Там было принято решение исследовать покойную кошку, и не зря, в биоматериале почившей выявили вирус бешенства.