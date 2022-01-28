Прокуратура внесла представление на имя мэра Уфы из-за ненадлежащего отлова собак

Также в прокуратуре сообщили, что на место происшествия незамедлительно выехала спец организация, которая ведет отлов собак и выехала туда она по поручению прокуратуры. Также в прокуратуре на контроле будут держать и ход ранее организованной доследственной проверки СК, о которой Mkset сообщал ранее.