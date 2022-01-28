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Прокуратура внесла представление на имя мэра Уфы из-за ненадлежащего отлова собак

28 января 12:19
Фото: 1MI
28 января прокуратура Кировского района проверила информацию о нападении собак на ребенка и сочла организацию отлова животных ненадлежащей.

В надзорном ведомстве сообщают о уже проведенной проверке информации, которую размещали СМИ о нападении своры собак на ребенка по улице айской в Уфе. В прокуратуре установили, что инцидент действительно имел место.

Успели в прокуратуре и оценить работу городской администрации в данном направлении, а именно внесла представление об устранении нарушений законодательства в адрес мэра Сергея Грекова. Сделано это было по факту ненадлежащей организации отлова животных.

Также в прокуратуре сообщили, что на место происшествия незамедлительно выехала спец организация, которая ведет отлов собак и выехала туда она по поручению прокуратуры. Также в прокуратуре на контроле будут держать и ход ранее организованной доследственной проверки СК, о которой Mkset сообщал ранее.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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