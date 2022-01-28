Появилось полное видео нападения стаи собак на ребенка в центре Уфы

Как уже сообщал Mkset сегодня, 28 января в инстаграм появилось видео с камер наружного видеонаблюдения во дворе по улице Айская, 16. Школьник на видео несется в окружении стаи собак, пытаясь скрыться. Видео заканчивается хорошо, ребенка спасает вовремя встретившийся дворник, собаки разбегаются, а мальчик уходит по своим делам.
На полном видео видно, что собаки буквально рыщут, то есть стая сформирована не спонтанно. Животные организованно бегут по тропинкам, пока не встречают того самого школьника, который и становится их целью. для чего именно он понадобился голодным животным мы уже не узнаем, но можно предположить, что собак интересовала отнюдь не успеваемость мальчика.
Напомним, менее года назад, в апреле 2021 года в Учалинском районе Башкирии, в селе Сафарово, стая безнадзорных собак насмерть загрызла четырехлетнего мальчика. В минувшие же выходные бродячие собаки насмерть загрызли 7-летнюю девочку в Забайкальском крае в поселке Домна. В Астрахани 26 января бродячие собаки и вовсе насмерть загрызли взрослого мужчину.
В мэрии Уфы касательно произошедшего сообщили, что подрядная организация ООО «Актив» и представители администрации Кировского района Уфы сейчас работают и проводят рейды по улице Айской и на прилегающей территории. Также в мэрии сообщили и то, что опрос находится на контроле.