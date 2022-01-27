Самолет из Стамбула с уфимцами, которые 41 час ожидали своего рейса, вылетел в Уфу

Еще 26 января в соцсетях стала появляться о том, что жители Башкирии не смогли своевременно вылететь из Турции, которую накануне 25 января буквально завалило снегом. Капризы природы доставили неудобства не только нашим соотечественникам из Башкирии, жители других городов России также были вынуждены ждать своего рейса в течении долгого времени.
Жители Уфы долгое время томились в аэропорту, однако нашли выход из ситуации. Вместе с пассажирами, которые намеревались вернуться в Казань и ожидали рейса в аэропорту уже несколько суток, они добились размещения их в отелях, где благополучно дождались улучшения погодных условий и вылета домой.
В пресс службе уфимского аэропорта Mkset рассказали сколько продлилась задержка и где уфимцы, застрявшие в Турции, находятся сейчас.
Из-за сложных метеорологических условий в Стамбуле задерживаются рейсы в Уфу авиакомпании «Победа». Время задержки составило более 41 часа. Прибытие ожидается в 15:35 ч. по местному времени. Также на 23 часа позже прибудет рейс авиакомпании NordWind, в 17:15 ч.
Также в пресс-службе аэропорта сообщили и о том, что из Уфы в Стамбул сегодня в 18:20 вылетит рейс авиакомпании NordWind. Он задерживается на 21 час 55 минут. Все обязательства по предоставлению горячего питания и гостиницы пассажирам авиакомпанией были выполнены.