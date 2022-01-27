Самолет из Стамбула с уфимцами, которые 41 час ожидали своего рейса, вылетел в Уфу

Еще 26 января в соцсетях стала появляться о том, что жители Башкирии не смогли своевременно вылететь из Турции, которую накануне 25 января буквально завалило снегом. Капризы природы доставили неудобства не только нашим соотечественникам из Башкирии, жители других городов России также были вынуждены ждать своего рейса в течении долгого времени.