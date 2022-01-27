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Депутат поддержали предложение Голиковой об удаленной работе

27 января 17:05
Фото: pxhere.com
Заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев дал комментарий относительно призыва вице-премьера Татьяны Голиковой. Речь в её словах шла о переводе максимального числа работников на дистанционный режим работы.

Депутат сообщил, что каждый регион, каждый субъект России должен учитывать внутреннюю эпидемиологическую обстановку и, конечно, прислушаться к рекомендациям рабочей группы под кураторством Голиковой. Коронавирус - не совсем простой вирус, он требует внимательного отношения к здоровью сотрудников и их семей, добавил депутат. Об этом сообщает издание RT.

Терентьев также рассказал, что он является приверженцем вакцинации.

«Ничего нового в мире не придумано, как бороться с различными заболеваниями, кроме как вакциной. Наши вакцины на самом деле являются эффективными. Они будут способствовать ограничению распространения вирусов в России», — резюмировал Терентьев.

Ранее в рамках совещания с президентом России Владимиром Путиным вице-премьер Татьяна Голикова рекомендовала работодателям направить максимальное количество сотрудников на удаленку.

#Новости#Марина Колодкина#Коронавирус COVID-19
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