Депутат поддержали предложение Голиковой об удаленной работе

Депутат сообщил, что каждый регион, каждый субъект России должен учитывать внутреннюю эпидемиологическую обстановку и, конечно, прислушаться к рекомендациям рабочей группы под кураторством Голиковой. Коронавирус - не совсем простой вирус, он требует внимательного отношения к здоровью сотрудников и их семей, добавил депутат. Об этом сообщает издание RT.