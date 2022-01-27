Автобусы Вектор NEXT, которые невзлюбили уфимцы, уберут с городских маршрутов

— Это было временным решение, до того момента как мы сформируем новую модель работы общественного транспорта и запустим полноценно ее в работу. Мы планируем, что ближе к концу года они поедут обслуживать межмуниципальные маршруты. В районах тоже есть жалобы на старую технику или вовсе ее отсутствие и нет такого большого количество пассажиров. В Уфе мы будем замещать их автобусами большого класса, тогда и столпотворений таких не будет, — сказал Булушев.