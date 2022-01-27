Автобусы Вектор NEXT, которые невзлюбили уфимцы, уберут с городских маршрутов

Автобусы среднего класса, «Вектор NEXT», на которые жалуются уфимцы, планируют убрать с улиц башкирской столицы. Их заменят, преимущественно, автобусы большого класса. Об этом рассказал министр транспорта Башкирии Александр Булушев в интервью главному редактору Mkset.
— Это было временным решение, до того момента как мы сформируем новую модель работы общественного транспорта и запустим полноценно ее в работу. Мы планируем, что ближе к концу года они поедут обслуживать межмуниципальные маршруты. В районах тоже есть жалобы на старую технику или вовсе ее отсутствие и нет такого большого количество пассажиров. В Уфе мы будем замещать их автобусами большого класса, тогда и столпотворений таких не будет, — сказал Булушев.
При этом министр уточнил, что речь идёт не об уменьшении количества подвижного состава. Часть «Вектор» в Уфе останется на маршрутах с небольшим пассажиропотоком и там, где на данный момент, нет технической возможности запустить автобусы большого класса (например, нет разворотного кольца). Но на магистральных маршрутах, с большим количеством пассажиров их заменит транспорт большей вместимости.
Вытеснившие с городских улиц старые ПАЗики, новую модель того же, Павловского автомобильного завода, «Вектор NEXT» уфимцы, чаще всего критикуют за узкий проход между сиденьями. В часы пик, когда автобус переполнен, а кондуктора и валидаторов в салоне нет, для пассажиров становится большой проблемой пройти из дальнего конца салона к водителю для оплаты. Кроме того, пассажиры отмечают, что зачастую вместимости автобусов попросту не хватает для всех желающих уехать пассажиров.
Полная версия интервью с министром транспорта Башкирии Александром Булушевым скоро будет опубликована на Mkset.