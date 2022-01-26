Африканская чума, Стерлитамак в дыму, очереди в поликлинику. Итоги дня в Башкирии

День начался с огромной очереди в поликлинику № 32 в Уфе. Очевидцы сообщают, что в ней пришлось стоять около часа, чтобы попасть на прием к врачу. Сообщается, что в поликлинике было в три раза больше людей, чем на улице. По словам женщины, в очереди в основном находились те, у кого есть подозрения на коронавирус. При этом накануне минздрав Башкирии объяснил завивающиеся очереди в поликлиниках Уфы ростом больных COVID-19.