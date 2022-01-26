Африканская чума, Стерлитамак в дыму, очереди в поликлинику. Итоги дня в Башкирии

День начался с огромной очереди в поликлинику № 32 в Уфе. Очевидцы сообщают, что в ней пришлось стоять около часа, чтобы попасть на прием к врачу. Сообщается, что в поликлинике было в три раза больше людей, чем на улице. По словам женщины, в очереди в основном находились те, у кого есть подозрения на коронавирус. При этом накануне минздрав Башкирии объяснил завивающиеся очереди в поликлиниках Уфы ростом больных COVID-19.
Вот уже несколько дней жители Стерлитамака и Салавата страдают от густого дыма и едкого запаха на улицах своих городов. Сегодня министерство экологии Башкирии сделало немаловажное заявление - возможными источниками выбросов могут быть объекты нефтепереработки, нефтехимии и теплоэнергетики. Внеплановую выездную проверку может провести только Росприроднадзор, так как предприятия, которые находятся в этих районах, внесены в государственный реестр объектов негативного воздействия.
Между тем, в Стерлитамаке жители объявили конкурс фотографий в противогазе. За лучшее фото обещают противогаз последней модели, но при этом сделано важное уточнение - не должно быть плакатов с надписями. Возможно, организаторы конкурса обеспокоены тем, что за это могут привлечь к административной ответственности.
В Бирске 29-летний мужчина жестоко избил продавщицу местного магазина. После того, как злоумышленник нанес ей удары по голове руками и ногами, женщина потеряла сознание. Преступник, не долго думая, забрал из кассы выручку в размере шести тысяч рублей и скрылся с места происшествия. Полицейские установили его личность буквально за несколько часов, им оказался местный житель, которого зовут Игорь. Сама пострадавшая была госпитализирована в уфимскую больницу, там ей назначили обследование.
В трех поселках Башкирии были зарегистрированы очаги африканской чумы. Известны случаи в подсобном хозяйстве в Кармаскалах, где было 35 свиней. Стоит отметить, что 12 из них уже скончались от хвори, а 23 оставшиеся свиньи были изъяты. Перспективы у животных безрадостные - их усыпят и кремируют. Также были зарегистрированы очаги в поселках Новое Барятино и Муравей.