РЭО рассмотрел вопрос тарифного регулирования в сфере обращения с ТКО

Глава РЭО призвал всех представителей отрасли активно консолидироваться на площадке «Ресурса». Участники совещания акцентировали внимание на том, что над региональными операторами нависла серьезная угроза банкротства. К краху ведут постепенно такие проблемы, как неполный учет расходов в процессе формирования валовой выручки, несоответствие нормативного и требуемого числа и размеров оплаты труда работников, несогласованное трактование тарифными регуляторами одних и тех же документов на территориях субъектов, а также трудности в работе с дебиторскими долгами.