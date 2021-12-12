РЭО рассмотрел вопрос тарифного регулирования в сфере обращения с ТКО

Стороны решили создать рабочую группу, которая возьмет на себя подготовку поправок для действующей нормативно-правовой базы. Резолюцию направят впоследствии ответственным органам, и очередная тарифная кампания пройдет в результате уже со скорректированной документацией.
«Сегодня институт региональных операторов еще находится в ранней стадии развития и поэтому требует очень пристального внимания, — подчеркнул глава РЭО Денис Буцаев. — Но важно, чтобы на совещании были услышаны все стороны: и регоператоры, и регуляторы».
Глава РЭО призвал всех представителей отрасли активно консолидироваться на площадке «Ресурса». Участники совещания акцентировали внимание на том, что над региональными операторами нависла серьезная угроза банкротства. К краху ведут постепенно такие проблемы, как неполный учет расходов в процессе формирования валовой выручки, несоответствие нормативного и требуемого числа и размеров оплаты труда работников, несогласованное трактование тарифными регуляторами одних и тех же документов на территориях субъектов, а также трудности в работе с дебиторскими долгами.
Из комментариев руководителя ассоциации «Ресурс» Альбины Дударевой следует, что сегодня есть следующая проблема: катастрофически не хватает тарифов, на которых строится экономика операторов в субъектах РФ.
«Кроме того, пытаются залезть и выбрать из отходов все более или менее ценное — каждый, от дворника до компаний, которые видят в мусоре свое вторсырье и деньги», — подчеркнула Дударева.
Она задается вопросом: как выживать в подобных ситуациях тем, у кого уже есть долговые обязательства, когда уже построены объекты?
По итогам совещания стороны пришли к договоренности об актуализации основ ценообразования с учетом текущей практики с того момента, как изменят систему обращения с ТКО. В том числе речь идет и об определении расходов, обоснованных с точки зрения экономики.
Из нормативно-правовых актов в сфере обращения с ТКО предстоит исключить противоречия. Участники решили также определиться с закрытым списком расходных статей, относящихся к собственным расходам операторов регионов. Необходимо обеспечить механизм доступа к базам данных физических и юридических лиц.
Представители отрасли обращения с ТКО должны объединяться, чтобы не утонуть в имеющихся проблемах поодиночке.