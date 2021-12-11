Абрамченко назвала развитие связей с Монголией одним из ключевых направлений

По словам Абрамченко, российская сторона настроена на дальнейшее взаимодействие с точки зрения реализации перспективных проектов, таких как строительство газопровода из России в Китай через территорию Монголии. Другие планы касаются модернизации существующих и создания новых энергетических объектов. Один из таких объектов — ТЭЦ-3 в Улан-Баторе. В настоящее время документация находится в финальной стадии проработки, во втором квартале следующего года работа будет завершена, а в третьем будет подписан контракт.