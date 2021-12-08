Эксперт — о расчете экосбора: Плата должна соответствовать наносимому ущербу

Как сообщает kp.ru со ссылкой на заявление главы Российского экологического оператора (РЭО), главной целью внедрение новой экологической инициативы является не сам сбор, а возможность повлиять на внедрение экологичного подхода в производстве упаковочного материала. Для этого и была разработана и введена технология расчета экологического сбора, согласно которой менее экологичная продукция будет облагаться более высокой ставкой. Таким образом экосбор поможет стимулировать производителей и импортеров к запуску механизма самостоятельной утилизации и применению самой экологичной упаковки для реализации своего товара.
Эксперт научно-технического совета Росприроднадзора Наталья Беляева уверена, что в настоящее время реформу расширенной ответственности производителей (РОП) стоит обязательно внедрить в России. Вопросы экологической ответственности производителей, профильных ведомств и общественных организаций начал обсуждаться еще год назад. Изначально было оговорено, что рост коэффициентов будет использоваться в качестве мягкой меры воздействия на процессы производства продукции, чтобы предприниматели имели возможность перестроить все промышленные процессы без кардинальной модернизации производства. Беляева обращает внимание на то, что за прошедшие 6 лет действия РОП ситуация с переработкой отходов практически никак не изменилась — мусорные полигоны продолжают пополняться, а производители всеми силами пытаются обойти законодательство при помощи махинаций с документами.
Руководитель Российского экологического общества Рашид Исмаилов придерживает мнения, что ввод экосбора не влияет на повышение цен продукции напрямую.
Он напоминает, что повышающий коэффициент направлен на увеличение зоны ответственности производителей и поставщиков за утилизацию производимого товара и его упаковки. Плата растет в зависимости от объема наносимого ущерба. Помимо этого, новый расчет ставок экосбора стимулирует отказ от использования неперабатываемых материалов.
Бизнес-омбудсмен по экологии Ильдар Неверов обращает внимание на то, что действие РОП распространяется не на все товары, а рост ставок в розничном эквиваленте прогнозируется в диапазоне не более 1,5%.
Неверов подчеркивает, что сейчас основные принципы действия РОП, включая и новые методики расчетов сбора, уже утверждены в рамках состоявшихся совещаний с представителями Минприроды, Минэкономразвития, Минпромторга, бизнес-сообществ. Любой перенос или задержка внедрения реформы до 2025 года или иного срока станет достаточно весомым ударом по реализации реформы по обращению с ТКО в стране, которая сейчас активно реализуется на государственном уровне.