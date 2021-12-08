Эксперт — о расчете экосбора: Плата должна соответствовать наносимому ущербу

Эксперт научно-технического совета Росприроднадзора Наталья Беляева уверена, что в настоящее время реформу расширенной ответственности производителей (РОП) стоит обязательно внедрить в России. Вопросы экологической ответственности производителей, профильных ведомств и общественных организаций начал обсуждаться еще год назад. Изначально было оговорено, что рост коэффициентов будет использоваться в качестве мягкой меры воздействия на процессы производства продукции, чтобы предприниматели имели возможность перестроить все промышленные процессы без кардинальной модернизации производства. Беляева обращает внимание на то, что за прошедшие 6 лет действия РОП ситуация с переработкой отходов практически никак не изменилась — мусорные полигоны продолжают пополняться, а производители всеми силами пытаются обойти законодательство при помощи махинаций с документами.