Жительница Башкирии показала Радию Хабирову автобус, который едет на скотче и пене

6 декабря социальные сети не только Башкирии, но и всей России облетел видеообзор жительницы башкирского Сибая, которая прокатилась по маршруту от Сибая до Тулаяса, и судя по всему чудом осталась жива. Хотя что таить, живы остались все, да и автобус, вероятнее всего продолжает осуществлять перевозку пассажиров.