Жительница Башкирии показала Радию Хабирову автобус, который едет на скотче и пене

6 декабря социальные сети не только Башкирии, но и всей России облетел видеообзор жительницы башкирского Сибая, которая прокатилась по маршруту от Сибая до Тулаяса, и судя по всему чудом осталась жива. Хотя что таить, живы остались все, да и автобус, вероятнее всего продолжает осуществлять перевозку пассажиров.
На кадры видео попали очень интересные соединительные конструкции, которые не слишком то славятся надежностью, представлены они из скотча и монтажной пены. Автобус который демонстрирует женщина – марки ПАЗ, именно они сейчас находятся под прицелом уфимских властей, которые намерены избавить от автобусов среднего класса башкирскую столицу.
Пока что реакции властей или же других компетентных структур на очень впечатляющее видео не поступало.