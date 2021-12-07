В Башкирии пьяная женщина едва не заморозила чужого 11-месячного ребенка в снегу

По версии следователей трагедия едва не случилась 3 декабря 2021 года. 54-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения приглядывала за своей 11-месячной племянницей. Матери ребенка дома не было и где она находилась не уточняется.
Неизвестно каким именно образом, но ребенок выпал из окна первого этажа на снег, однако женщина не поспешила спасти ребенка и доставить в теплое и безопасное вместо, вместо чего попросту уснула.
К счастью ребенок остался жив и через несколько десятков минут его обнаружила его мама, которая оперативно обратилась с малышом в местную больницу. Известно, что в данный момент ни жизни, ни здоровью ребенка ничего не угрожает.
Что касается родственницы ребенка, которая и оставила малолетнего в опасности в ее отношении уже проведены первоначальные следственные действия, избрали правоохранители ей и меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ – оставление в опасности.