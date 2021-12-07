РЭО просит ретейлеров ответственнее относиться к используемым упаковочным материалам

Глава РЭО подчеркивает, что сейчас россияне переживают сложный период. В настоящий момент в приоритете у граждан должно находиться здоровье. В этих непростых условиях приятно наблюдать, что люди и бизнес адаптируются к наступившему кризису. Буцаев надеется, что в сложившейся ситуации, где онлайн-покупки и доставка становятся все более востребованными, в приоритет также будет ставиться и экологичность. РЭО обращается к россиянам, призывая их продолжать вести сортировку бытовых отходов и во время локдауна, а также отказаться от чрезмерного количества онлайн-покупок или выбирать для себя те магазины, которые используют минимальное количество упаковки. В очередной раз оператор обращается к онлайн-ретейлу и сервисам доставки, агитируя их переходить на многоразовую тару и отказываться от лишней и трудноперерабатываемой упаковки.