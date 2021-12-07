РЭО просит ретейлеров ответственнее относиться к используемым упаковочным материалам

Ретейлерам РЭО рекомендует более ответственно относиться к выбору упаковочных материалов для своего товара, стараясь снизить количество упаковки, если это возможно, пишет ТАСС.
Гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев отмечает, что сейчас все крупные службы доставки отмечают рекордный рост спроса на такие услуги. В первые дни нерабочего периода количество запросов о подключении заведений общепита к таким сервисам увеличилось в 1,5 — 3,5 раза. Так, за 28 октября москвичи заказали вдвое больше еды навынос, чем за предыдущий день, и такой объем заказов побил все рекорды. Всего рынок доставки готовой еды показал рост на 41% за четыре дня с момента вступления в силу ковидных ограничений, а число заказов при этом возросло на 24%. Отрицательным моментом такого повысившегося спроса на доставку еды стало значительное увеличение упаковки и отходов потребления.
Глава РЭО подчеркивает, что сейчас россияне переживают сложный период. В настоящий момент в приоритете у граждан должно находиться здоровье. В этих непростых условиях приятно наблюдать, что люди и бизнес адаптируются к наступившему кризису. Буцаев надеется, что в сложившейся ситуации, где онлайн-покупки и доставка становятся все более востребованными, в приоритет также будет ставиться и экологичность. РЭО обращается к россиянам, призывая их продолжать вести сортировку бытовых отходов и во время локдауна, а также отказаться от чрезмерного количества онлайн-покупок или выбирать для себя те магазины, которые используют минимальное количество упаковки. В очередной раз оператор обращается к онлайн-ретейлу и сервисам доставки, агитируя их переходить на многоразовую тару и отказываться от лишней и трудноперерабатываемой упаковки.
Сейчас сервисы доставки фиксируют самый быстрый рост числа желающих заказать еду навынос. Согласно статистике, собранной сервисом «Яндекс.Еда», в первые четыре дня локдауна в столице этот показатель увеличился в 2,5 раза. Сервис считает, что такой рост популярности услуги доставки связан с нулевой комиссией, которая будет действовать в течение всего периода нерабочих дней. В Delivery Club рассказали, что в столице в первый выходной день было заказано рекордное количество еды навынос, что вдвое превышало показатели предыдущего дня.
Многие рестораны уже подключились к обоим сервисам. «Яндекс.Еда» также сообщает о резком увеличении количества запросов — в 3,5 раза, Delivery Club — в 1,5 раза по сравнению с количеством заказов, поступивших неделей ранее.
За первый год пандемии рынок доставки увеличился практически вчетверо. В прошлом году из-за большого количества числа доставок готовой еды на планете образовалось дополнительно 40 тысяч тонн отходов, что составляет миллиард одноразовой посуды, контейнеров, пакетов и прочей упаковки. Об этом заявили активисты Greenpeace.