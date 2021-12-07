РЭО продолжит работать над формированием комплексной системы по обращению с ТКО

Глава ППК «РЭО» Денис Буцаев прокомментировал инициативу по созданию «Зеленого рейтинга», отметив, что он позволит оценить значимость вклада российских регионов в работу по формированию единой системы по обращению с ТКО в России. Главной целью создания рейтинга является повышение социальной ответственности государственных органов и отраслевых компаний, а помимо этого — создание здоровой конкурентной среды среди них, привлечение новых инвесторов для развития отрасли. Субъекты, которые получат наибольшее количество баллов и возглавят рейтинг, смогут рассчитывать на приоритетность поддержки своей работы, также они будут выступать в качестве официальных лиц просветительской кампании в России.