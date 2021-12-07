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РЭО продолжит работать над формированием комплексной системы по обращению с ТКО

7 декабря 2021, 18:02
Фото: pxhere.com
Российский экологический оператор (РЭО) заявил о завершении подготовительного этапа работ и переходу к окончательному формированию «Зеленого рейтинга», куда входят все регионы и региональные операторы.

Как сообщает 360tv.ru, публично-правовая компания РЭО разослала в субъекты РФ и отраслевые организации письма, в которых просит предоставить всю необходимую информацию и подтверждающие документы, чтобы объективно оценить результаты работы по направлению обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Отмечается, что большая часть данных, полученная и обработанная для вычисления индекса, носит объективный и исчислимый характер и аккумулируется внутри ППК «РЭО».

Глава ППК «РЭО» Денис Буцаев прокомментировал инициативу по созданию «Зеленого рейтинга», отметив, что он позволит оценить значимость вклада российских регионов в работу по формированию единой системы по обращению с ТКО в России. Главной целью создания рейтинга является повышение социальной ответственности государственных органов и отраслевых компаний, а помимо этого — создание здоровой конкурентной среды среди них, привлечение новых инвесторов для развития отрасли. Субъекты, которые получат наибольшее количество баллов и возглавят рейтинг, смогут рассчитывать на приоритетность поддержки своей работы, также они будут выступать в качестве официальных лиц просветительской кампании в России.

Рейтинг будет сформирован по итогам года, его результаты планируется опубликовать в открытых источниках. Он состоит из двух блоков, в первом из которых будут анализировать результаты деятельности региональных властей, во втором — итоги работы региональных операторов. По каждому показателю будут присуждаться баллы, которые в конечном счете суммируются. Таким образом участники, набравшие наибольшее количество баллов, станут победителями рейтинга. Первая десятка участников, которая наберет максимальное количество баллов в двух категориях, получит «Зеленую премию».

Сбор данных будет проводиться в течение 21 дня. Анкета для участия доступна на сайте ППК «РЭО» в соответствующем разделе. Также анкету можно заполнить самостоятельно и отослать на электронную почту [email protected], при этом она должна соответствовать анкете, которая выложена на сайте оператора. Также по электронной почте участники могут связаться с организаторами рейтинга и задать им интересующие вопросы.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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