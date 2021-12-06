В Башкирию вернулись похолодание, снежный накат, гололед и ухудшение видимости

6 декабря зима в Башкирии запоздало вступит в свои права. Так сегодня в регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями, не исключен и небольшой снег, который местами обещает быть мокрым.
Среди прогнозируемых неблагоприятных условий синоптики называют гололед, налипание мокрого снега, снежные заносы и снежный накат. Среди важных предупреждений для граждан также и ухудшение видимости на расстоянии 500-1000 метров и туман на дорогах.
Температура воздуха ночью и днем -3,-8°, по северо-западу республики -10,-15°.
На отдельных участках автодорог ожидается туман, ухудшение видимости в явлениях 500-1000 метров. Ветер по Башкирии синоптики обещают юго-западный, с переходом на северо-западный. скорость его составит 5-10 м/с.
В то же время в Уфе ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег, на отдельных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью и днем в пределах -4,-6°.