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В Башкирию вернулись похолодание, снежный накат, гололед и ухудшение видимости

6 декабря 2021, 03:42
Фото: 1mediainvest
6 декабря в республике начнется настоящая зима, морозы будут лишь укрепляться, не обойдется и без осадков, сообщили в МЧС по Башкирии.

6 декабря зима в Башкирии запоздало вступит в свои права. Так сегодня в регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями, не исключен и небольшой снег, который местами обещает быть мокрым.

Среди прогнозируемых неблагоприятных условий синоптики называют гололед, налипание мокрого снега, снежные заносы и снежный накат. Среди важных предупреждений для граждан также и ухудшение видимости на расстоянии 500-1000 метров и туман на дорогах.

Температура воздуха ночью и днем -3,-8°, по северо-западу республики -10,-15°.

На отдельных участках автодорог ожидается туман, ухудшение видимости в явлениях 500-1000 метров. Ветер по Башкирии синоптики обещают юго-западный, с переходом на северо-западный. скорость его составит 5-10 м/с.

В то же время в Уфе ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег, на отдельных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью и днем в пределах -4,-6°.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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